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Çeyrek final heyecanı Yenikent’te yaşanacak

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Çeyrek final heyecanı Yenikent’te yaşanacak
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Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Radyo Juke iş birliğiyle, UEFA Euro 2024 maçlarının heyecanı Yenikent Belediye Bulvarı’nda kurulan dev ekranda sürüyor.
Vatandaşlar, geçen günlerde olduğu gibi yine maçları dev ekrandan takip edebilecek. Belediyenin hazırladığı alanda sadece Türkiye’nin maçları değil diğer karşılaşmalar da izlenebiliyor.
Canlı Maç Yayınlarının yanı sıra yiyecek içecek stantları da maç izlemeye gelen futbol severler için alanda hazır olacak.
Maç Programı:
5 Temmuz:
19.00  İspanya-Almanya
22.00 Portekiz-Fransa
 
6 Temmuz:
19.00 İngiltere-İsviçre
22.00 Hollanda-Türkiye
 
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