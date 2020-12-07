Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu hizmete hazır

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda antrenmanların yeniden başlarken, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonda antrenmanların yeniden başlaması nedeniyle teşekkür açıklaması yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilat çalışmaları tamamlandı.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olarak isimlendirilen ve Peyak binaları olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısı değişirken, iç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlandı.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu, 21 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de açılacak. Salonda açılış öncesinde antrenmanlar başlarken, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonda antrenmanların yeniden başlaması nedeniyle teşekkür açıklaması yaptı. Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Büyük uğraşlar sonucunda Cimnastik Federasyonu salonumuzun tadilatını tamamlamış bulunmaktayız. Ufak tefek eksikliklerimizi de tamamlayarak 21 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 18.00’de resmi açılışı gerçekleştireceğiz.

Bu süreçte dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Kudret Özersay’a, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'na,Ulaştırma Bakanı Tolga Atakanve Planlama ve İnşaat Dairesi ekibine,Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ve tüm yönetim kuruluna, Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan'a,Spor Dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana'ya ve tüm yönetim kurulu üyelerine, Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ile Spor Dairesi personeline, bu süreçte beni hiç yalnız bırakmayan yönetim kurulundaki arkadaşlarım Basri Aydoğan, Figen Yaman Lesinger, Toykan Özdamar, Erçin Çoban, Menteş Baytaroğlu, Didem Menteş ve Meryem Koç’a, kulüp başkanlarımıza ve hem çocuklarımızın eğitimini sürdürürken salonun sökülüp takılması ve taşınmasını gerçekleştiren antrenörlerimize,inşaat için Ali Baysen, Mustafa usta ve tüm ekip arkadaşlarına, elektrik işleri için Hakkı Talhaoğlu ve ekibine, klima işleri için Mustafa ustaya , temizlik için Öztürk Çalıkuşu Temizlik Şirketi ekibine, temizlik sponsorumuz Medine Albayrak'a, tabela işleri için Necmettin Kaplan’a ve arada unuttuklarım varsa onlara da ayrıca teşekkür ederim.”



