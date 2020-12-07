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Spor Dairesini, YDP aldı

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Spor Dairesini, YDP aldı
KKTC'de hükümet kurma çalışmaları devam ederken, UBP, DP ve YDP arasında bakanlıklar konusunda da anlaşıldı.
Bakanlıklara bağlı daireler konusunda da çalışmalar sürerken en gözde daireler arasında yer alan Spor Dairesi'ni, Yeniden Doğuş Partisinin aldığı öğrenildi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığını alması beklenen YDP'nin bu bakanlık çatısı altında Spor Dairesini de barındıracağı güvenilir kaynaklarca tarafımıza bildirildi.
 
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