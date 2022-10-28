Cumhuriyet Bayramı cimnastikle kutlanacak

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, düzenlediği yarışmalara bir yenisini daha ekleyecek.

Cimnastik Federasyonu Türkay Çavuşgil anısına birincisini düzenlediği Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasının ikincisini gerçekleştirecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’te Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakaları yapılacak.

Dr Fazıl Küçük Salonunda gerçekleştirilecek olan 2 etabın sonunda ilk 10 sırada yer alacak olan sporcular, Cimnastik Milli Takımına girme başarısı elde edecekler. Bu sporcular, Kasım ayında Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan müsabakalara katılacaklar.

