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KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’ndan Nazım Topcan’a ziyaret

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KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’ndan Nazım Topcan’a ziyaret
KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ve Başkan Yardımcısı Ümit Nusret tarafından Nazım Topcan’a nezaket ziyaretinde bulunuldu.
Ziyarette KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel yaptığı konuşmada, Nazım Topcan’ın babası Ahmed Sami Topcan’ın Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesinde bir devlet adamı olarak ve Kıbrıslı Türklerde sporun gelişmesinde bir spor adamı olarak büyük hizmetleri olduğunu, böylesi değerleri Kıbrıs Türk gençliğine unutturmamak ve anlatmak için Federasyon tarafından her yıl geleneksel olarak şampiyona düzenlediklerini söyledi.
Nazım TOPCAN yaptığı konuşmada, KKTC Kickboks ve Muaytahai Federasyonu tarafından her yıl Ahmed Sami Topcanadına geleneksel olarak düzenlenen Şampiyonanın anlamlı olduğunu söyleyerek yapılan nazik ziyaret için teşekkür etti ve Federasyona bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret sırasında, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından Nazım Topcan’a bu yıl Mayıs ayında düzenlenen 5. Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası anısına plaket takdiminde bulunuldu.
 
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