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Cimnastik Federasyonu’nun kıyafet sponsoru GüçverTrading

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Cimnastik Federasyonu’nun kıyafet sponsoru GüçverTrading
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KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına katılacaklar.
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, İstanbul’da 13 – 15 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına katılacak olan sporcularımız ve antrenörlerimize kıyafet sponsoru buldu.
Genç girişimci Görkem Güçver’in direktörlüğünü yaptığı GüçverTradingLtd, KKTC Cimnastik Federasyonu’nun kıyafet sponsoru oldu.
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Görkem Güçver nezdinde Güçver TradingLtd’e, cimnastik ailesi olarak teşekkür etti.
 
 
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