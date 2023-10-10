Badmintonda U15 Milli Takımı Türkiye Şampiyonası’na katılıyor

KKTC Badminton Federasyonu U15 Milli Takımı, Türkiye’nin Çorum ilinde düzenlenecek olan 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına katılıyor.

11 Ekim 2023 Çarşamba günü başlayacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Milli Takımımızı 8 erkek ve 8 kız sporcu temsil edecek. Kafilede idareci olarak VasfiyeŞahali yanı sıra, antrenör olarak da Serkan Bolkaner görev yapacak.

