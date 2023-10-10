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Badmintonda U15 Milli Takımı Türkiye Şampiyonası’na katılıyor

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Badmintonda U15 Milli Takımı Türkiye Şampiyonası’na katılıyor
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KKTC Badminton Federasyonu U15 Milli Takımı, Türkiye’nin Çorum ilinde düzenlenecek olan 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına katılıyor.
11 Ekim 2023 Çarşamba günü başlayacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Milli Takımımızı 8 erkek ve 8 kız sporcu temsil edecek. Kafilede idareci olarak VasfiyeŞahali yanı sıra, antrenör olarak da Serkan Bolkaner görev yapacak.
 
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