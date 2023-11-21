Cimnastik Federasyonu, Karavezirler’i ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi başkanı Ali Karavezirler’e ziyarette bulundu.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan’ın gerçekleştirdikleri ziyarette Dilekkaya ve Değirmenlik köylerinde federasyonun sürdürdüğü cimnastik dersleri hakkında biligiler, federasyonun yaptığı faaliyetler ve 2024 yılı faaliyetleri için yapılan planlamalar, Ali Karavezirler’e aktarıldı.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Dilekkaya ve Değirmenlik köylerindeki cimnastik çalışmalarının devamı ile federasyona ve çocuklara vermiş olduğu her türlü destekten dolayı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi başkanı Ali Karavezirler ile tüm belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

