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Cimnastik Federasyonu disiplin kurulu, yeniden oluşturuldu

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Cimnastik Federasyonu disiplin kurulu, yeniden oluşturuldu
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KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, federasyon disiplin kurulunu yeniden oluşturdu.
Cimnastik Federasyonu’nun yeni disiplin kurulunda Orçun Bayram, Avukat Dilber Demir, Gökhan Sapsızoğlu, Servet Şahan, Mustafa Dereboylu, Hamdi Öğütçü ve Avukat Cemal  Sabancıoğulları yer alıyor. KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yeni disiplin kurulu ilk toplantısını, Hasan Sapsızoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.
Hasan Sapsızoğlu, disiplin kurulunun yeniden oluşturulmasıyla ilgili olarak “Bizleri kırmayarak çocuklarımıza hizmet edebilmek için görevlerini kabul eden takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.” açıklamasını yaptı.
 
 
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