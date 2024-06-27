banner913
banner932
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
28 0
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
23 0
 
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
23 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
46 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
77 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
36 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
40 0
banner1032

İlk finalist Gençler Birliği

banner1020

banner974
İlk finalist Gençler Birliği
banner971
Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Çağakan Kılıç, Ali Kozok
Soyer Aksu: Sezer (9), Alamin (9), Mehmet (7), Arda (6), Deniz (12), İlan (10), Gedeon (15), Klavash (3)
CL G.Birliği: Yusuf (11), Temür (16), Hasan Kasap (6), Aykut (11), Atilla (14), Hasan Debeş (3), Mert (11), Cam, Ulaş (1)
 İlk periyot: 18-24
İlk yarı: 32-45
Üçüncü periyot: 52-71
 
Basketbol Extend Erkekler Ligi’nde ilk finalist Caesar Larnaka Gençler Biirliği oldu. Atatürk Spor Salonu’nun yetersiz klimaları altında oynanan maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu’yu 79-70 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Kırmızı siyahlı ekipte 5 oyuncu çift haneli sayı üretti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.