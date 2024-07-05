Buse basınla buluşacak

KKTC Atletizm Federasyonu atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’na gitmeye hak kazanmıştı. Buse, Türkiye Cumhuriyeti Olimpiyat kafilesi ile birlikte Paris’te olacak. Buse, olimpiyatlarda Yüksek Atlama branşında yarışacak. KKTC Atletizm Federasyonu bu nedenle 8 Temmuz Pazartesi günü Saat 13:00’te Merit Lefkoşa Hotel’de “Road to Paris” basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda Buse ve antrenörü Gennadi Zuiev, Buse’nin annesi Faika Savaşkan ve babası İlhan Savaşkan basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Buse son katıldığı yarışta bir sakatlık geçirmişti. Şu an tedavisi gereği İzmir’de bulunan Buse, doktorunun izin vermesi durumunda toplantıya gelecek. Gelememesi durumunda ise online bağlantı ile basın toplantısı gerçekleştirilecek.



