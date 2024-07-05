Dumlupınar, 24 futbolcusunu kiralık listesine koydu

Aksa Süper Ligin Mağusa ekiplerinden Tremeşeli H. Dumlupınar,bazı A takım futbolcularıyla genç futbolcuların yer aldığı 24 kişilik kiralık listesini açıkladı

Aksa Süper Ligin Mağusa ekiplerinden Tremeşeli H. Dumlupınar, yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına devam ederken, anlaşma sağlayamadığı bazı A takım futbolcularıyla genç futbolcuların yer aldığı kiralık listesini açıkladı.

24 futbolcunun yer aldığı kiralık oyuncular listesinde geçtiğimiz sezon kadroda yer alan yabancı oyuncu Cedric Kore, Turgut Kaçar ve Berke Zorba gibi isimler de bulunuyor.

Dumlupınar’ın kiralık oyuncu listesi şu şekilde:

Turgut Kaçar, Rıfat Emirhan, Hikmet Çelikel, Ümit Akdeniz, Hüseyin Ulak, Hicabi Demir, Bassirou Beşir Ndiaye, Hasan Bayandursun, Çagrı Şahin, Tugay Sakiner, Quesi Weston, Cedric Kore, Mehmet Gürbıyık, Mert Özcömert, Altay Rüzgar, Tolga Yusuf, Buğra Gökalp, Osman Yardımseverler, Onur Yalçın, Emre Karaciğer, Berke Zorba, Mesut Uçar, Baki Uçar, Yılmaz Mert.



