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Badminton Federasyonu genel kurulu 28 Ocak’ta

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Badminton Federasyonu genel kurulu 28 Ocak’ta
Badminton Federasyonu olağan genel kurulu 28 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
Genel Kurul gündeminde; faaliyet ve mali raporun onaya sunulması, gelecek yılın tahmini faaliyet programı ve bütçesi yanı sıra başkanlık seçimi de yer alıyor.
Federasyonun Atatürk Spor Kompleksi’ndeki Lokali’nde yer alacak olağan genel kurulunda, mevcut başkan Fırat Deniz, üyelerden yeni dönemde de bu göreve devam için onay bekleyecek.
 
 
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