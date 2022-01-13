Pedallar 30 Ocak’ta bu yıl ilk kez dönecek

Bisiklet Federasyonu yılın ilk organizasyonunu 30 Ocak’ta düzenliyor.
Federasyon “Puanlı Yol Yarışı” olacak organizasyon için kayıtların başladığını duyururken yarışma Elit, Master, Gençler ve Herkes İçin Bisiklet kategorilerinde yapılacak.
64 kilometrelik Puanlı Yol Yarışı, Lefkoşa Zefir çemberinden başlayacak ve Güzelyurt çemberinden dönüş yapılarak tekrar başlangıç noktasında son bulacak.
Bu arada, organizasyona başvurular 27 Ocak’ta tamamlanacak.
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