5 Temmuz Dünya Badminton Günü spor basınıyla kutlandı

5 Temmuz Dünya Badminton Günü dolayısı ile KKTC Badminton Federasyonu Atatürk Spor Salonu'nda Spor Basınımız ve Milli Sporcuların katılımı ile etkinlik düzenledi. Açılış konuşması yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, 5 Temmuz Dünya Badminton Günü'nde basınımız ile milli sporcularımızı bir araya getirmenin bu anlamlı günde önemine değindi. 2024 yılının federasyonun altın yılı olduğunu belirten Başkan Deniz, bu yıl 5 sporcumuzun ayrı kategorilerde Türkiye Milli Takımı'nda oynamaya hak kazandığını, 19 sporcunun ise Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiğini belirterek Dünya Badminton Günü'nde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile ortaklaşa basınımızı ve milli sporcularımızı bir araya getirmenin çok anlamlı olduğunu; katılan, destek veren herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy da yaptığı konuşmada her geçen gün ülkemizde badminton sporunun geliştiğini ve yaygınlaştığını bunun sonucunda da başarılarını her geçen gün artıran başta Başkan Fırat Deniz'i ve yönetim kurulunu tebrik ettigini söyledi. Başkan Özsoy, Dünya Badminton Günü'nde Badminton Federasyonu ile birlikte bu organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve başarılı olan sporcuları canı gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Bu güzel etkinlik öncesinde Türkiye Şampiyonalarında Türkiye Milli Takımı'na girmeye hak kazanan ve Ana Tabloya kalan sporculara basın tarafından belgeleri takdim edildi. Daha sonra Federayon Başkanımız Fırat Deniz de basınımızın değerli temsilcilerine katılım belgesi takdim etti. Belgelerin dağıtımından sonra basın mensupları ile milli sporcular birlikte badminton oynayarak eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşadılar. Organizasyonun sonunda 4 şanslı basın mensubuna kura çekilişi ile raket hediye edildi.

