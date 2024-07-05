Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde çeyrek finalistler belirlendi

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ikinci gün karşılaşmaları tamamlanırken, Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde çeyrek finalistler belli oldu

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ikinci gün karşılaşmalarına Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde oynanan grup müsabakaları ile devam edildi. Oynanan grup müsabakaları sonucunda Bayanlarda ve Erkeklerde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde Çeyrek Final ve Yarı Final karşılaşmaları 10 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak.

Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde Çeyrek Final Eşleşmeleri şöyle oldu:

BAYANLAR

Nehir-Şerifenaz / Deniz-Gizem

Ismihan-Yağmur /Leman-Irmak

Sonay-Valeria/ Belin-Vedia

Lema-Zalihe / Naz-Nil

ERKEKLER

Kemal-Aliosman/ Maruf-Yusuf

Salim-Ferdi / Arda -Ersen

Oktay-Cankat / Erol -Teoman

Umut-Rufaro/ Koray -Ahmet



