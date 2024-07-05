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Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde çeyrek finalistler belirlendi

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Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ikinci gün karşılaşmaları tamamlanırken, Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde çeyrek finalistler belli oldu

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Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde çeyrek finalistler belirlendi
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ikinci gün karşılaşmalarına Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde oynanan grup müsabakaları ile devam edildi. Oynanan grup müsabakaları sonucunda Bayanlarda ve Erkeklerde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde Çeyrek Final ve Yarı Final karşılaşmaları 10 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak.
Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde Çeyrek Final Eşleşmeleri şöyle oldu:
BAYANLAR
Nehir-Şerifenaz / Deniz-Gizem
Ismihan-Yağmur /Leman-Irmak
Sonay-Valeria/ Belin-Vedia
Lema-Zalihe / Naz-Nil
ERKEKLER
Kemal-Aliosman/ Maruf-Yusuf
Salim-Ferdi / Arda -Ersen
Oktay-Cankat / Erol -Teoman
Umut-Rufaro/ Koray -Ahmet
 
 
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