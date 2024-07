Üstel ve Yılmaz'dan siyasi istikrar vurgusu

Başbakanlık, Başbakan Üstel’in TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasında yer alan konuları gözden geçirmek ve devam etmekte olan ortak projeleri ele almak için bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’la yeniden bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de çok verimli, yapıcı ve sonuç alıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Hükümetimiz döneminde, Türkiye Hükümeti ile yakaladığımız uyum ve güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak son iki yılda halkımızın çok önemli ihtiyaçlarına cevap verecek büyük projelere imza attık. Bunların bir kısmını tamamladık, bir kısmını başlattık ve tamamlamak üzereyiz. Yolcu sayısı her gün artan Yeni Ercan Havalimanı, Ovalarımızla buluşmaya başlayan Asrın Su Projesi ve yakın bir gelecekte ülkemizin enerjisine enerji katacak Kablo ile elektrik projesi gibi dev yatırımlar, işte bu uyum ve işbirliğinin somut göstergeleri olarak karşımızda durmaktadır. Sayın Cevdet Yılmaz'ın da vurguladığı gibi Türkiye ve KKTC hükümetleri istikrardan yana olan kararlı duruşlarını net bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Çünkü, güzel bir istikbal için, siyasi istikrar şarttır. Biz istikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu arada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemlerde yaptığı tutuklamalarla insan hakları ihlallerine varan tutumunu da kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk halkını sindirme ve ekonomisini çökertme girişimlerini bir kez daha kınıyoruz. Mal mülk meselelerinin ülkemizde oluşturulan ve uluslararası tanınmışlığa sahip Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden çözmek yerine, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi kendine yarattığı gayri hukuki ve gayri ahlaki bir mekanizma ile çözme çabaları bizi asla korkutamaz ve sindiremez. Bir yandan müzakerelerin devamını savunurken diğer yandan insan haklarını hiçe sayarak Kıbrıs Türk halkına akıl almaz ambargolar uygulayan Rum Yönetimi tüm dünyadan gizlediği ama bizlerin çok yakından bildiği asıl hedefine asla ulaşamayacaktır. Bu vesile ile bir kez daha Ankara'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Ev sahipliklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve ekibine teşekkürlerimi sunarım."



Yılmaz: “Türkiye ve KKTC'deki siyasi istikrar hayati öneme sahip”



Başbakanlık açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

" KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Sayın Üstel ile görüşmemizde, yakın zamanda imzaladığımız 2024 İktisadi ve mali iş birliği anlaşması ile gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldık. KKTC’nin refahı için Anadolu suyu ile içme suyu sorununu çözmüştük; şimdi de bereketli ovalarını suyla buluşturarak tarımsal üretimi destekleyeceğiz. B unun yanı sıra; sanayi, turizm, altyapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi konulardaki iş birliğimizi artırarak da KKTC’li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hem Türkiye’de hem de KKTC’deki ekonomik ve siyasi istikrarın devamı ülkelerimiz ve bölgemiz için hayati önem taşıyor. Bu bağlamda, Türkiye’de uyguladığımız programın planlı ve koordineli bir şekilde işliyor olmasının KKTC’ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize de çok olumlu yansımaları olacaktır. Hazırlıkları süren ve 20 Temmuz’da 50. Yılını idrak edeceğimiz Mutlu Barış Harekâtı’nın yıl dönümünü şimdiden kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."

Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yenilikçiliğin, girişimciliğin gelişmesi için her türlü işbirliğine hazırız. Sağlık, eğitim gibi yine sosyal konular şüphesiz bu programda yine önemli bir yer işgal edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızın bu hizmetlerden daha fazla ve daha kaliteli bir şekilde faydalanması için de her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Bugün bu anlamda çeşitli başlıkları tekrar gözden geçirme imkanımız oldu." şeklinde konuştu.

Ünal Üstel'e ve hükümetine şükranlarını sunan Yılmaz, bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok önemli gelişmeler olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamenterlerine de yaptıkları önemli düzenlemeler için teşekkür eden Yılmaz, yıllardır bekleyen bir takım konuların çözüme kavuşturulduğunu ve tartışılan bir takım konularda ilerlemeler sağlandığını belirtti. Yılmaz, bütün bunların geleceğe dönük altyapıyı çok daha sağlam temellere oturttuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi istikrarın olduğu yerde, güvenin olduğu yerde ekonomik istikrar olur, refah olur. Dolayısıyla biz Türkiye'de de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de benzer düşünüyoruz. Siyasi istikrar devam etmeli ki ekonomik istikrar olsun, refah olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de siyasi istikrar içinde yoluna devam ediyor. Bu anlamda hükümetimize ve meclisimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan düzenlemelerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün ikili olarak ilişkilerimize ve bölgemize faydalar, hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

Yılmaz, 20 Temmuz'da 50'nci yılı idrak edilecek Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümünün 50'nci yıla yakışır şekilde törenlerle karşılayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Birliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız daim olsun. Özellikle Gazze'de yaşananlar bize bir kez daha şunu gösterdi ki güçlü olmazsanız, birlik beraberlik içinde olmazsanız başkaları maalesef hiçbir hukuk tanımıyor, hiçbir merhamet ortaya koymuyorlar. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti huzur içindeyse işte bu 50 yıl önce yapılan Mutlu Barış Harekatı'nın bir sonucu. Bu vesileyle Barış Harekatı'nı yapanları minnetle anıyorum. Şehit olanları rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. İnşallah hep birlikte bu 50. yılı da idrak edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın. Hangi haksız ambargolar, yaptırımlar uygulanırsa uygulansın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmeye, büyümeye devam edecek. Yakında bir Şuşa Toplantısı var. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katılım gösterecek ve giderek Türk Dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin de güçlendiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Yüzyılı olacak diye yürekten inanıyoruz."