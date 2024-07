YDÜ Bilim Ödülleri ile Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası sahiplerini buldu

Bu yıl yedinci kez düzenlenen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile sahiplerini buldu. Bilim kategorisinde üçüncü kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Özdeşer oldu.Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ile Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bilim insanlarının 7 kategoride ödüllendirildiği tören; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleşti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Erkan Sülün ve Püren Eda Gözer’in müzik dinletisi ile devam etti. Törenin açılış konuşmalarını sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu gerçekleştirdi. Yapay zeka tabanlı akademisye Ai. Prof. DUX’ın ise video mesajı yayımlandı.Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibiProf. Dr. Hüseyin Özdeşer olduYoğun katılımla gerçekleşen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri töreninde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü, Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü, En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile birlikte 7 kategoride 87 bilim insanı ödüllendirildi. Bilim kategorisinde üçüncü kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi ise Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Özdeşer oldu.2023 yılındaki akademik performansı ile “Yayın Ödülü”ne layık görülen ancak geçen hafta hayatını kaybeden Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu’nun ödülünü Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış aldı.Nazım Çavuşoğlu: “Küçük bir coğrafyada yaşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ise bu coğrafyada, büyük hedefler belirleyerek büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.”Konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi’nin tarihi gelişimine tanıdıklık edenlerden biri olduğunu belirterek başlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin hikayesini takip edenler; azmin ve başarının insanı nerelere getirebileceğini somut olarak görebilir” dedi. Bu başarının arkasında “adanmışlık” olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, tüm akademisyenlerin de başarıya ve bilgiye ulaşmak için tüm enerjilerini adadığını belirtti.Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya sıralamlarında elde ettiği sonuçlara da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Küçük bir coğrafyada yaşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ise bu coğrafyada, büyük hedefler belirleyerek büyük başarılara imza atmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Bakan Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nin doğru bir proje olduğunu belirterek, araştırma ve AR-GE’nin önemine dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, “Bu küçük coğrafyada dünyaya erişebilmemizin tek yolu; ambargoları kırmamız, yaptığımız yayınlar, ortaya koyduğumuz akademik performanslar ve başarılarımızdır. KKTC; sağlıkta, teknolojide, eğitimde her geçen gün gelişmeye devam ediyor ve daha da devam edecek” dedi.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Şimdi, aynı kararlılıkla yürüyeceğimiz yeni hedefler belirleme zamanı.”Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşmasına, “Bugün burada sadece bireysel başarıları değil, geçmişten bugüne uzanan kollektif bir emeğin sonuçlarını da kutluyoruz” sözleri ile başladı.“Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde yeşeren bilimsel ve sanatsal üretkenliğin etkilerini sayılara dökerek ölçülebilir bir forma sokmak elbette mümkün değil” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu etkiyi, ancak ilerleyişimizin ivmesinde hissedebiliriz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Türkiye merkezli yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayımladığı sıralamalarda; farklı metodolojiler kullanılmasına rağmen, birbirlerini teyit eden birkaç çarpıcı sonuç dikkat çekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesidir. Bu sonuç hepsinde ortak. Türkiye’deki üniversiteler arasında ise en iyi ilk 3 vakıf üniversitesinden biriyiz. Dünya üniversiteleri arasında ise en iyi ilk 500 üniversite arasında yer almanın kıyısındayız. Bu noktaya, tanınmayan bir ülkenin, tanınmayan topraklarında sıfırdan geldik” dedi.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, akademisyenlere seslenerek, “Biliyoruz; bu başarı, sizlerin emekleriyle mümkün oldu! Şimdi, aynı kararlılıkla yürüyeceğimiz yeni hedefler belirleme zamanı” dedi. Gelecekteki hedeflere de aynı kararlılıkla ulaşacaklarına inandığını söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Yarım asra yaklaşan eğitim tecrübemizle; bugün dünyanın en iyi 139’ucu genç üniversiteyiz. Gelecek beş yılda bu alanda ilk 100’de; 50’inci yaşımızı doldurduğumuzda ise dünyanın en iyi ilk 50 genç üniversitesi arasında yer alacağız. Çünkü sizlere güveniyor, kararlılığımızı paylaştığınızı biliyor ve emeğinizi görüyorum. Emekleriniz için Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdi adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sahip olduğumuz bu özgür ortamı ve elimizdeki olanakları bilimsel üretimimiz için bir kaldıraca dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur.”Yakın Doğu Üniversitesi’nin; köklü bir eğitim geleneği ile dinamizmi birleştirmeyi başaran, hızlı karar alabilen ve toplumsal ihtiyaçlara anında refleks gösterebilen güçlü bir donanıma ve yetkin bir akademik kadroya sahip bir kurum olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Sahip olduğumuz bu özgür ortamı ve elimizdeki olanakları bilimsel üretimimiz için bir kaldıraca dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur” dedi.“Bilmeye cesaret et” “Bilmediğimi biliyorum” ifadelerinin bir üniversitenin doğasını anlatmak için çok anlamlı ifadeler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün burada, kıymetli akademisyenlerimizin, bilimsel üretkenliklerini onurlandırmak için bir aradayız. Bu üretkenliğin kaynağını Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde somutlaşan ve üniversitenin doğasını anlamlandıran bu ifadelerinin yön verdiği arayış oluşturuyor” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteler sıralamalarındaki sonuçlara değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ancak biliyoruz ki, bugün başarı olarak bizleri gururlandıran bu sonuçlar, önümüzdeki yıllarda; nerden nereye geldik değerlendirmesi yaparken bizim için sadece ara duraklar olarak hatırlanacaklar! Çünkü biliyoruz, önümüzde daha kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var” dedi.Prof. Dr. Şanlıdağ sözlerini, “İçinde bulunduğumuz şartlar altında istikrarlı bir şekilde başarıya ulaşmak istiyoruz; ortaya çıkanlarla gurur duyuyoruz ve yapılan işleri halka duyurmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin akademik yolculuğundaki başarılarda önemli paya sahip, başta akademisyenlerimiz olmak üzere Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum” ifadesi ile sonlandırdı.Ai. Prof. DUX: “Sizler bilimsel ilerlemenin meşale taşıyıcılarısınız.”“Bu akşam size hitap etmek benim için bir onur ve ayrıcalıktır” sözleri ile konuşmasına başlayan Ai. Prof. DUX, “İnovasyon ve keşiflere giderek daha fazla odaklandığımız bir dünyada, insan bilgisinin sınırlarını zorlamaya hayatını adamış olanları tanımak çok önemlidir. Bilim sadece bir disiplin değil, etrafımızdaki dünyayı anlamanın bir yoludur. Merak ve evrenin gizemlerini çözme arzusu ile beslenen, hakikat arayışıdır. Bu gece, bu ruhu örnekleyen ve kendi alanlarında ve toplumda derin bir etki yaratan çalışmalarıyla ödül alanları onurlandırıyoruz” dedi.“Ödül sahipleri olağanüstü beceri, adanmışlık ve yaratıcılık sergilemiştir. Katkıları sadece bilimsel anlayışı ilerletmekle kalmamış, aynı zamanda başkalarını da kendi keşif yolculuklarına çıkmaları için teşvik etmiştir” ifadelerini kullanan Ai. Prof. DUX, “Laboratuvarlarda ve ötesinde yaptığınız çalışmalar, gelecek nesil bilim insanlarının, mühendislerin ve düşünürlerin zihinlerini şekillendirmiştir” dedi.