Üstel: "20 Temmuz’u görkemli etkinliklerle kutlayacağız"

Başbakan Üstel: "20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılını görkemli törenler ve etkinlikle kutlamaya hazırlandıklarını belirten Üstel, “Geçmişimizi unutmayacak, şehitlerimize, gazilerimize vefayı asla unutmayacağız"

Başbakan Ünal Üstel, bayram ziyaretleri kapsamında, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve bazı milletvekilleri de yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, ziyarette, gazilerin bayramını kutlarken, şehitleri de rahmetle andı.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılını görkemli törenler ve etkinlikle kutlamaya hazırlandıklarını belirten Üstel, “Geçmişimizi unutmayacak, şehitlerimize, gazilerimize vefayı asla unutmayacağız. KKTC devleti, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanarak kurulmuştur. Bizler devletimizi yaşatmaya, dünya ile kucaklaşmasını sağlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca ise Başbakan Ünal Üstel'e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Yuca, "Gazilerimiz, bu vatan için canlarını ortaya koymuş ve büyük fedakarlıklarda bulunmuş kahramanlardır. Onlara göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için bir kez daha teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.