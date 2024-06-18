banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
25 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
30 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
37 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
193 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
63 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
32 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
29 0
banner1032

Dün yapılan trafik denetimlerinde 173 sürücü rapor edildi

banner1020

banner974
Dün yapılan trafik denetimlerinde 173 sürücü rapor edildi
banner971
Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde 173 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 3 sürücü tutuklanırken, 31 araç trafikten men edildi.
Polisin açıklamasına göre, toplam 1762 araç sürücüsü kontrol edildi. Rapor edilen sürücülerin 86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 24’ü alkollü içki tesiri altında, 12’si emniyet kemeri takmadan, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si sürüş ehliyetsiz-sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan ceza aldı.
Sürücülerin 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 34’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Ayrıca Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gr. ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve olayla ilgili dört kişi tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.