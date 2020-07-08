Ünal Üstel'den, Özersay ile ilgili çarpıcı iddialar

Kanal T’de Deniz Gürgöze’nin sunduğu Bakış Açısı programına konuk olan UBP Girne Milletvekili ve Turizm Eski Bakanı Ünal Üstel ‘’Özersay UBP’yi parçalamak istiyor’’ diyerek önemli bir iddiada bulundu

Turizm Eski Bakanı Ünal Üstel, Deniz Gürgöze’nin sorularını yanıtladı.

Üstel hükümetin küçük ortağına suçlamalarda bulunarak, ‘’küçük ortağın amacı UBP’yi parçalamaktır ama UBP bu ülkeyi kuran, yaşatan ve yaşatma kararlılığı olan bir partidir. Biz de onun neferleriyiz. Dolayısı ile bize bunlar vız gelir’’ dedi.

Programda jet krizinin ardından bir bakanın kamera görüntülerini sildirdiği iddiası sorusu üzerine ‘’ben de merak ediyorum polisin bir an önce bunu açıklaması gerekiyor’’ dedi. Ocak ayında Lapta Belediyesi’nin bir ihale açtığını, geçmişte Fuat Namsoy tarafından yapılan projenin şimdiki Lapta Belediye başkanı ile bazı muhaliflerin projeye karşı çıkması sonucunda projenin yapılmadığını belirterek, ülkenin çok büyük bir yatırımdan mahrum edilmesine duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İşte sorulara Üstel’in cevapları;

Soru: Çok konuşulan isim oldunuz? Peki bu konu son buldu mu yoksa tam açığa çıkmayan bir şeyler var mı?

‘’Ocak 2020 tarihinde ihaleye çıkan Marina ve Otel Projesi için (400 yatlık marina ve 500 yataklı otel ) 2 şirket müracaat etti. Birinci şirket ihaleyi aldı ve 49 yıllığına projenin imzalanması için konuyu Bakanlar Kurulu’na getirdik fakat Bakanlar Kurulu’nda Kudret Özersay bu projenin hukuk görüşü olmadığını ileri sürerek onay vermedi. Biz bu projenin özelde Lapta ve genelde ülkemiz için çok önemli bir proje olduğunu dile getirdik. Maalesef bunu anlatamadık ve Lapta bölgesindeki halkımız bize projeye sahip çıkmadığımız için tepki koydu. Akabine bu projenin onaylanmaması üzerine şirket ihaleden çekildiğini Lapta Belediyesi’ne yazılı olarak bildirdi. Pandemi süresi sonrası Mayıs ayında açılımlar başlayınca, birinci şirket ihaleden çekilmesine rağmen hukuksal süreç devam ediyordu. Biz sektörleri açmaya başladığımız zaman Lapta Belediyesi ikinci ilgili şirkete yazılı olarak bir davet gönderdi. Onlara ‘’Teminatınız 25/5/2020’de bitecektir, birinci ihalenin süresi ise 26/6/2020 tarihinde dolacaktır. Birinci firma ihaleden çekilmiştir hukuksal süreç devam etmektedir ama siz bu tarih dolmadan gelin ve ihale size geçsin’’ dedi. Firma yetkilileri toplamda 9 kişi, tüm sağlık ve karantina kurallarına uyarak, önceden de kimliklerini göndererek, izinleri verilerek ki tüm bakanlıklara dağıtımı yapılarak bu insanlar bakanlar kurulu izni ile Ulaştırma Bakanı’nın da uçak izni vermesi ile bu ülkeye geldiler. Tabi bunu saptırmaya çalışanlar oldu. Bu insanlar buraya geldi ve Lapta Belediyesi anlamadığımız bir şekilde politika yaparak bu durumu inkar etti. Lapta Belediye başkanı haberim yok dediği şirkete 29/6/2020 tarihinde yeni bir davet yazısı yazarak, ‘’gelin ihale size kaldı sözleşmeyi yapalım’’ dedi. Hani Lapta Belediye Başkanı bu şirketi tanımıyordu? Öncelikle bunu izah etmelidir... Ben ülkemizin ve özelde Lapta’nın çok büyük bir yatırımdan olmasından dolayı çok üzüldüm. Bu, yatırımın büyük bir yansıması olacaktı ama maalesef biz böyle bir yatırımı ve yatırımcıyı kaybettik. Türkiye'nin en büyük iş adamını kaybettik. Ailesi ve yardımcıları ile ülkeye gelen bu iş insanı yeri görüp ayrılacaktı fakat bu insanlara olmadık yakıştırmalar yapıldı.’’

‘’Tek sorumlu ben miydim?’’

Soru: Bu yaşananlar sonrası ne düşünüyorsunuz?

‘’Polis araştırmasını yaptı...Polis raporu açıklandı ama henüz tam detaylı olarak açıklanmadı ve ben polis raporunun bir an önce detaylı olarak açıklanmasını bekliyorum... Bu insanların ülkeye gelişi Bakanlar Kurulu’nun izni ile oldu yani ben onay aldım bizim bundan sonraki görevimiz kalmadı. Bu konu, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların da bilgisindeydi. Herkes bizi sorumlu tuttu. Genel Başkanımız da Anayasal hakkını kullanarak beni görevden aldı. Benim şikayetim görevden alınmama değildir, usulünedir. Ben genel başkanımızın en yakın adamıydım. Şuan seçime gidiyoruz. Küçük ortağımızın baskısı ile Genel Başkanımızın beni görevden aldı. Küçük ortak beni görevden almaya niye diretti peki, elbette ki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Genel Başkanımızın sağ kolunu keserek, güçsüzleştirmek için yaptılar bunu. Niye bizim Başbakanımız diretmedi peki sen de kendi bakanını al diye? İnsanlarımız kişileri tanır, olan partimize olur, partimiz zarar gördü. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bunun yansımasını göreceğiz. Bardak artık kırıldı, eskisi gibi olur mu ? olmaz tabi ki...’’

‘’Güven tazelemek kurultay ile olur’’

Soru: Geçtiğimiz gün UBP MYK’sı toplanarak Sayın Ersin Tatar’a güven tazelediklerini belirttiler. Peki Sayın Tatar’a tüm UBP’liler destek mi?

‘’Güven tazeleme kurultay ile olur. MYK 13 kişiden oluşan bir kurul, henüz bunun zamanı değildir. UBP büyük bir ailedir. Parti Meclisi var, meclis grubu var, örgütleri var... Önümüzde 11 Ekim tarihi var ve bu süreçte odaklanmamız gereken tek şey bu seçimdir. Ülkemiz adına önemli bir gündür.’’

‘’Bu bakan kim ben de merak ediyorum’’

Soru: Parti içerisinde sıkıntı var mı? Ne düşünüyorsunuz?

‘’Sayın Tatar olgun ve deneyimli bir siyasetçidir. Biz partinin abisi olarak hata yapanın önüne geçerdik. Bu yaşananlar beni çok üzdü çünkü küçük ortak diretti ve bizim genel başkanımız da beni görevden aldı. Polis raporu açıklanmadan bu yapıldı. Bu raporu beklemeleri gerekiyordu. Geçtiğimiz gün bir gazete manşet atarak ‘’Bu bakan kim’’ sorusu sordu. Kamera görüntüleri silindi ve kim bu bakan diye soru soruldu. Ben de polis raporunu ve sonucunu bekliyorum ayrıca bu bakanın kim olduğunu da merak ediyorum. Umarım erken zamanda ortaya çıkar. Bu bakan kimse ortaya çıksın. Bir usul hatası olduysa ve ihmal olduysa ilgili bakanların tümü görevden alınmalıdır. O zaman itirazımız olmaz ama siz ülkeniz olarak bir girişimi gerçekleştirerek, Bakanlar Kuruluna sunuyorsunuz ve sonra usul hatası oldu diye Ünal Üstel’e ceza kesiyorsunuz. Bu yakıştı mı? Ben birikimimle Genel Başkanın yanında yer alıyordum ve canı gönülden destek veriyordum. Ben partili birisiyim. Sonuna kadar da UBP’li olacağım ama insan bu olaylardan buruklaşır. Varsa suçlu görevden alınmalıdır. Sadece bu ceza Ünal Üstel’e kesildi. Bir kenara oturalım istenildi. Biz bir kenara oturmayız. Bizim sevenimiz çok. Bu halk bana 23 sene onay verdi. Hiç bireye ismim karışmadı. En ufak bir buldu bulurlarsa milletvekilliği görevimden de istifa ederim. Ağrıma gitti çünkü küçük ortağın iki tane bakanı sorumlu iken acil olarak Ünal Üstel görevden alındı. Aytaç Çaluda’nın incir çekirdeğini doldurmayacak bir konuda dokunulmazlığı kalktı, Hüseyin Özgürgün için de ayni şey yapıldı, şimdi sıra bize geldi. Yani Özersay istedi diye biz görevden alındık. UBP’yi parçalamak istiyor. UBP bu ülkeyi kuran, yaşatan ve yaşatma kararlılığı olan bir partidir. Biz de onun neferleriyiz. Dolayısı ile bize bunlar vız gelir ama insanı üzer. Parti içerisinde bir yarış olabilir, fikir ayrılığı olabilir ama bunun hesaplaşması böyle olmaz. Ben her gittiğim ilçede bu konuları aktararak bilgi verdim. Ben bu konuda sıkıntı yaşamadım ama usule göre görevden alınmalıydım, Özersay’ın istemesi üzerine değil.’’