''Tatar ve Üstel'in siyaseti bizi tehlikeye götürüyor''

CTP Milletvekili Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel’in siyasetinin Kıbrıs Türk toplumunu büyük tehlikelere sürüklediğini vurguladı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in mevcut siyasetinin Kıbrıs Türk toplumunu büyük tehlikelere sürüklediğini vurguladı.

Akansoy, hükümetin, yatırımcıları adeta uçuruma sürüklediğini ifade ederek, “Yürüyün da gorgmayın arkanızdayım” açıklamaları ve Rum mülklerine verilen tapuların KKTC devleti güvencesi altında olduğunu iddia etmenin boş bir çaba olduğunu dile getirdi.

TMK’nın amacının, mülkiyet sorununu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ekseninde çözmek olduğunu belirten Akansoy, Taşınmaz Mal Yasası’nın, iki kesimlilik ve iki toplumluluk ilkelerini gözettiğini ve komisyonun mülk sahiplerinin taleplerini bu çerçevede yerine getirdiğini ifade etti. Akansoy, şu anda KKTC'yi tanıyan veya tanımayan hiçbir devletin bu güvenceyi veremeyeceğini belirtti.

AFİK Grup Direktörü Simon Aykut’un Güney Kıbrıs’ta tutuklanması olayına da değinen Akansoy, atanmış hükümet yetkililerinin bu durumu yanlış yorumladığını ve aklı selim bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Akansoy, Kıbrıs Rum egemenlerinin mülkiyet ve diğer alanlarda Kıbrıs Türk toplumunu sıkıştırmasının kabul edilemez olduğunu, ancak Tatar ve hükümetinin çözümü reddederek bu oyuna kapı araladığını ifade etti.

Akansoy, çözümün parametrelerinin açık olduğunu ve mevcut siyasetle iç birliktelik ve güven ortamı yaratmanın imkansız olduğunu söyledi.

