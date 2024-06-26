"Polis, 7/24 iş başında"

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, halkın güvenliğini sağlamak için 7/24 iş başında olduğunu, olmaya devam edeceğini ifade etti ve tüm eksikliklere rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Polis Teşkilatı'nın 60'ıncı Kuruluş Yıl Dönümü” ve “Polis Haftası” nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’nden bir heyeti kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve polis örgütünün köklü geçmişi ve birikimine dikkat çekti.

İngiliz döneminde de önemli makamlarda bulunan Kıbrıslı Türk polislerin olduğunu belirten Tatar, geçmişte hizmet veren tüm polisleri andı.

KKTC’nin geleceği için polis teşkilatını güçlendirmenin, eksik kadroları tamamlamanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm birimleriyle polis teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de polis teşkilatının kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyarette bulunduklarını söyledi. Kuni polis teşkilatının tüm personeliyle halkın güvenliğini sağlamak için 7/24 iş başında olduğunu ve olmaya devam edeceğini de ifade etti.

Eksikliklerle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar ile değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Kuni, tüm eksikliklere rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini vurguladı.

