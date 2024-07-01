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Tatar: “Ortak zemin olmadığı daha da kesinleşti”

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Gelinen aşamada ortak zemin olmadığının kesinleştiğini belirten Tatar, Holguin’in 10 Temmuz’da raporunu BM Genel Sekreterine sunacağını söyledi

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Tatar: “Ortak zemin olmadığı daha da kesinleşti”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.
KKTC Londra Temsilciliğinde yer alan görüşme, bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede, Özel Temsilci Güneş Onar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili pozisyonunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Holguin’in, ortak zemin bulmak için ortaya koyduğu gayretlere teşekkür etti.
Gelinen aşamada ortak zemin olmadığının kesinleştiğini belirten Tatar, Holguin’in 10 Temmuz’da raporunu BM Genel Sekreterine sunacağını söyledi.
Göreve başladığı günden bugüne ortak zeminin daha da yok olduğunu Holguin’in de gördüğünü belirten Tatar, Rum liderliğinin uzlaşmaz tutumundan dolayı Kıbrıs sorununda yeni sürece geçilemediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mülkiyet konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere de değinerek, mülkiyet konusunda çarenin Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu söyledi.
Rum liderliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde inşaat sektörüne yatırım yapan kişilere karşı başlattığı caydırma faaliyetleri bağlamında, yargıyı da bu siyasete alet ettikleri bir organize saldırı yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki gelişmeleri de Holguin’e aktardığını kaydetti.
Bu konunun kendilerini üzdüğünü belirten Tatar, mülkiyet konusundaki başvuruların adresinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu belirtti.
 
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