Kıbrıs Vakıflarının Tarihine Işık Tutan Eser, Prof. Dr. Mustafa Tümer’e Takdim Edildi

Kıbrıs Türk Milli Arşiv Kurucusu Mustafa Haşim Altan ve Ahmet Yesevi Kültür Derneği Başkanı Zeki Yıldırım, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer'e bir ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyaret sırasında, Mustafa Haşim Altan’ın kaleme aldığı ve 4 ciltten oluşan "Kıbrıs’ta Türk Malları - Gaspedilen ve Yitirilen Türk Tapu ve Arazi Hakları" adlı kitaplar Tümer’e hediye edildi.



Bu kitaplarda, İngiliz Sömürge Yönetimi sonucunda Kıbrıs’ta yıllarca gaspedilen arazileri, Evkaf yasalarına ve mallarına yapılan müdahaleleri, cami mallarının ve İslam mezarlıklarının yağmalanması, vakıf malı olan Maraş’ın tapu haklarına yapılan saldırılar gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır.



Tarihsel süreçte yaşanan haksızlıkları ortaya koyan ve adaletin sağlanması için gerekli adımların atılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bu çalışma, aynı zamanda Kıbrıs Vakıflarının tarihine de önemli ölçüde ışık tutmaktadır.