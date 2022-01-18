Metsola: Kıbrıs bölünmüş kalırsa tam olarak bir bütün olamayız

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı için düzenlenen seçimi Roberta Metsola kazandı.

Geçen hafta hayatını kaybeden eski Başkan David Sassoli'nin görev süresinin dolması nedeniyle Strazburg'daki Genel Kurul'da düzenlenen seçimde Metsola ilk turda 705 sandalyeli Parlamento'da 458 oy alarak yeni Başkan oldu.

“Kıbrıs bölünmüş kalırsa tam olarak bir bütün olamayız.”

Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlığına yeni seçilen Avrupa Halkın Partisi’nden Maltalı politikacı Roberta Metsola, Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılması gerektiğinden söz etti ve Avrupa’nın tarihten gelen deneyimiyle bu çözümde bir rol oynayabileceğini belirtti.Salı sabahı başkan seçilmesinin hemen ardından bir konuşma yapan Metsola şöyle dedi:“Avrupa’nın bir savaş mirası vardır ama iyileşmesi de vardır. Bu deneyimi, Avrupa Birliği’nin son bölünmüş ülkesi Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletlerin (BM) planı gözetiminde bu ayrı durumu sona erdirmek için yapılan çabalarda kullanabiliriz.”Metsola, seçilmesinden sonra düzenlediği basın konferansında da, Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik kışkırtıcı tutumuyla ilgili görüşünün sorulması üzerine Kıbrıs’tan söz etti ve şu yanıtı verdi:“Kıbrıs’la ilgili, bu konuda özellikle belirtmek isterim ki, bu ülke hala Avrupa Birliği içerisinde son bölünmüş ülkedir. Geçen yıl pandemiden hemen önce Türkiye’nin Birliğimizin dış sınırlarında muhtaç insanları kullanmaya başladığını gördük.”“Dolayısıyla bu Parlamento’nun ve Komisyon’un ve Konsey’in kendi adlarına çok sert şekilde konuşmaları gereken bir şeydir. Ve ben eminim ve inanmaktayım ki bu, konu olmaya devam edecektir.”