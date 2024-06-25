“Memleketi uçurumun kenarına getirdiniz”

CTP lideri Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonunun mülkiyet sorununu tamamen çözecek bir kurum olmadığını dile getirdi ve “Memleketi bu konuda da uçurumun kenarına getirdiniz” dedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mecliste söz alarak, mülkiyet konusunda konuşma yaptı.

Yargısal işlemlerin hiçbirinin sadece bir şahsı ilgilendiren meseleler olmadığını söyleyen Erhürman, her birinin, bu ülkede alanda faaliyet gösteren herhangi bir insana dair gündeme getirilebilecek şeyler olduğunu belirtti.

Erhürman, Hurma, Orams, Loizidu gibi davalara değinerek, bu davaların amacının siyasi olduğunu, mülkiyet sorununun bu amaçla kullanıldığını söyledi.

Bu meselelerin 80’lerde başladığını söyleyen Erhürman, bu meselelerle nasıl baş edildiğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Erhürman, hükümet ve Cumhurbaşkanının bu konulara yönelik nasıl çalışmalar yaptığını sorarak, “Nasıl bir çözüm üretebileceğinizi düşünüyorsunuz” diye sordu.

Bir açmaz yaratıldığını ileri süren Erhürman, duvara karşı yüründüğünü, öngörü olmadığını iddia etti.

Mülkiyet ile ilgili çözüm formüllerinin federal bir çözüm ekseninde ele alındığını söyleyen Erhürman, iki devletli bir çözümde mülkiyet sorununun nasıl çözüleceğini sordu.

Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonunun mülkiyet sorununu tamamen çözecek bir kurum olmadığını dile getirdi.

“Memleketi bu konuda da uçurumun kenarına getirdiniz” diyen Erhürman, ekonomiye zarar verildiğini söyledi.

Merkez Bankası bültenine değinen Erhürman, Ocak 2024 tarihinde Sosyal Sigortalara kayıtlı çalışan işçi sayısının artışına işaret ederek, inşaat sektöründe yaşanan patlamanın bu artışı yarattığını belirtti.

Üçüncü ülke uyruklu artışı ve TC ile KKTC vatandaşı artış oranlarına bakıldığında, istihdam yaratıldıkça üçüncü ülke uyruklu işçi sayısının arttığını dile getiren Erhürman, kayıt dışındakilerin, gelenlerin eş ve çocukları, öğrenciler de toplandığında üçüncü ülke uyruklu nüfusun ne kadar büyüdüğünün görüldüğünü belirtti.

Üçüncü ülke uyruklu işçinin ekonomiye katkısı olduğunu ancak hizmetlere bindirdiği yükle ilgili maliyetlerin ortada olmadığını dile getiren Erhürman, artış trendinin de yukarı doğru seyretmeye devam ettiğini kaydetti.

Özel sektörde her iki istihdamdan birinin yabancı uyruklu olduğunu dile getiren Erhürman, yabancı düşmanlığını kabul etmenin mümkün olmadığını ancak bu tartışmalarının zemininde de bu olduğunu söyledi.

Erhürman, toplumun nüfus baskısı altında nefessiz kaldığını, kendini yurtsuz hissettiğini savundu.

