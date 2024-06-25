UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis’te söz alarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin turizm ve inşaat sektöründeki gelişmelerden rahatsız olduğunu, bu gelişmelere engel olmak istediğini, davaların şikayet üzerine gündeme geldiğini belirtti.

Hasipoğlu, “Düşmanı nerede arayacağımız belli, birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın tüm sektörlerle görüşerek toplantılar yaptığını dile getiren Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonun güçlendirildiğini kaydetti.

Erhürman tekrar söz alarak, yabancılara mülk satışına ilişkin yasada bu konuların ve görüşlerinin dikkate alınmadığını söyleyerek, ülkenin bilgi birikimine önem verilmesi gerektiğini belirtti.

