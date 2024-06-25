banner913
banner932
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
24 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
36 0
 
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
27 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
54 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
56 0
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
23 0
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
26 0
banner1032

“Düşmanı nerede arayacağımız belli”

banner1020

banner974
“Düşmanı nerede arayacağımız belli”
banner971
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis’te söz alarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin turizm ve inşaat sektöründeki gelişmelerden rahatsız olduğunu, bu gelişmelere engel olmak istediğini, davaların şikayet üzerine gündeme geldiğini belirtti.
Hasipoğlu, “Düşmanı nerede arayacağımız belli, birlikte hareket etmeliyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın tüm sektörlerle görüşerek toplantılar yaptığını dile getiren Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonun güçlendirildiğini kaydetti.
Erhürman tekrar söz alarak, yabancılara mülk satışına ilişkin yasada bu konuların ve görüşlerinin dikkate alınmadığını söyleyerek, ülkenin bilgi birikimine önem verilmesi gerektiğini belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.