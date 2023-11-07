Meclis’ten İsrail’e ortak kınama

Meclis, Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanları ve bağımsız milletvekillerinin imzası ile, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik uyguladığı saldırıları kınayan ortak bir deklarasyon yayınladı

Cumhuriyet Meclisi, İsrail’in Filistin topraklarında, özellikle Gazze’de sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı terör ve saldırıları, ortak deklarasyonla kınadı.

Deklarasyonda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde alınan, “Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı” kararına tam destek verilerek, bütün BM üyesi ülkelerin bu çağrının arkasında kararlılıkla durması gerektiği vurgulandı.

Meclis’te temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grubu adına UBP Grup Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grubu adına CTP Grup Başkanı Turfan Erhürman, Demokrat Parti (DP) adına DP Girne Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adına YDP Başkanı Erhan Arıklı ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ile Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers imzasıyla Genel Kurul’da Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından okunan deklarasyon şöyle:

“İsrail’in, Filistin topraklarında, özellikle Gazze’de sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı terör, şiddet, ve özellikle hastaneleri hedef alarak en temel insan hakkı olan yaşam hakkını ihlale yönelik girişimleri vahim bir boyut kazanmıştır.

Gazze ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından her türlü ateşli silah ve bombalarla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinli'nin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur.

Saldırılarında ayrım gözetmeyen ve sivilleri de hedef alan İsrail savaş uçakları, bölgedeki hastaneleri de bombalamakta, birçok hastanenin tahliye edilmesi için de baskı yapmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde alınan, ‘Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı’ kararına tam destek verdiğimizi ve bütün BM üyesi ülkelerin bu çağrının arkasında kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.”

Meclis Başkanı Töre “BM, AB vahşeti seyrediyor. Kime güveneceğiz? Kimseye güvenemiyoruz. İyi ki Anavatan Türkiye var” dedi.



