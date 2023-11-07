“Temsilci ataması, yeniden çözüm ümidi verecek”

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, BM Genel Sekreteri’nin bir temsilci atamasının, Rum halkına yeniden çözüm ümidi vereceğini söyledi.

Habere göre, 1963-64 ve 1974’te “Trahona”da (Kızılbaş) ölen Rumlar için önceki gün düzenlenen anma töreninde konuşan Yorgallas, “Müzakerelerin yeniden başlamasını istediklerini ve bunun için yorulmadan çalıştıklarını” söyledi. “Bu çerçevede BM Genel Sekreteri tarafından bir temsilci atanmasının halkımıza yeniden ümit vereceğine ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını kolaylaştıracağına güçlü inancımız var” diyen Yorgallas “samimi ve yapıcı bir diyalogla Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşma dileği ve beklentisi” içerisinde olduklarını belirtti.

Yorgallas bekledikleri çözümü ise şu ifadelerle tanımladı: “ortak kabul görecek, vatanımızı kurtaracak, yeniden birleştirecek, modası geçmiş garantilerden ve işgal askerlerinden kurtaracak bir çözüm. Barış, güvenlik, işbirliği, refah ve ilerleme şartları altında denge ve eşitlik statüsünde yaşamasına ve geleceğe iyimser bakmasına olanak tanıyacak bir çözüm.”

