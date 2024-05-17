"KKTC'nin kalkınması için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz"

Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC’nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ankara temasları çerçevesinde dün Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nda yer alan ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yapılan anlaşmalar ve protokol gereği Gazimağusa ve Girne gümrüğünde kurulması planlanan X-RAY cihazları için son aşamaya gelindiğini, personelin eğitiminin tamamlandığını, cihazların kurulacağı yerlerin alt yapısının ise tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. X-RAY cihazlarının KKTC'ye nakliyesi için zamanlamanın planlandığını belirten Berova, böylelikle bir iki hafta içinde montaj çalışmalarının başlamasını ve süratle tamamlanması ile birlikte, gümrüklerden de sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Bolat'ın katılımıyla hizmete açılacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "TC ve KKTC arasında tesis etmiş olduğumuz iletişim ve düzenli aralıklarla yapmakta olduğumuz görüş alışverişi, ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Bolat ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu da kuvvetle desteklediklerinin altını çizerek, Kıbrıs meselesini, siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, KKTC’nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bolat, "Odağımız, KKTC ürünlerinin küresel pazarlara erişiminin problemsiz bir şekilde temin edilmesi ve KKTC’nin karşı karşıya bırakıldığı haksız izolasyondan kaynaklanan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasıdır. KKTC, özellikle belli sektörlerde ihracatını kısa süre içinde artıracak yüksek potansiyele sahiptir. KKTC’nin potansiyelinin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bolat ayrıca, KKTC iş dünyasının talepleri hakkında izlenecek yol haritası üzerinde fikir birliğine vardıklarını, söz konusu talepleri hızlıca hayata geçirme konusunda mutabık kaldıklarını da belirtti

Öte yandan Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Berova ile KKTC'nin dış ticareti ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını duyurdu.

Görüşmenin detaylarını paylaşan Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda KKTC'nin gümrük altyapısının yüksek standartlara eriştirilmesi adına atılan adımlar konusunda gelinen son aşama ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. KKTC iş dünyasının talepleri hakkında izlenecek yol haritası üzerinde fikir birliğine vararak, söz konusu talepleri hızlıca hayata geçirme konusunda mutabık kaldık. KKTC'nin ekonomik ve ticari olarak özellikle belirli sektörlerde sahip olduğu yüksek potansiyelin hayata geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı olarak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

