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YDÜ öğrencilerinden dayanışma örneği

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YDÜ öğrencileri, “Minik Dahiler Poster Projesi” kapsamında hazırladıkları eğitim materyallerini, fen ve matematik derslerinde kullanılmak üzere Necati Taşkın İlkokulu’na hediye etti

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YDÜ öğrencilerinden dayanışma örneği
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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, “matematik ve fen öğretimi” dersleri kapsamında hazırladığı eğitim materyalleri Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu’na hediye edildi.
Öğrencilerin, matematik ve fen konularını, yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini amaçlayan “Minik Dâhiler Poster Projesi” ile derslerdeki verimliliğin artırılması hedeflendi. Projelerini, okullarında sergilendikten sonra Lefkoşa’da bulunan Necati Taşkın İlkokulu’na hediye eden öğretmen adayları, ders kapsamında hazırladıkları posterlerin ilkokul öğrencileri tarafından öğretim materyali olarak kullanılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Feray Konti ise bu tür materyallerin öğrenci başarısında kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, Yakın Doğu Üniversitesi’ne bu anlamlı katkıdan dolayı teşekkür etti.
Projenin yürütülmesinde görev alan Yakın Doğu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tezer de, “Eğitimde, yenilikçi yaklaşımlar ve öğrenci merkezli öğretim metodları son derece önemli” dedi.  Projenin amacının öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve gerçek hayat problemlerini iş birliğiyle daha etkili bir şekilde çözmelerine olanak sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Tezer, “Bu tür etkinlikler, öğrencilere matematik ve fen bilimlerinin soyut bir kavramdan çok daha fazlası olduğunu deneyimleme ve anlama fırsatı sunuyor. Böylece öğrenciler, bilgiyi sadece öğrenmekle kalmayor hayatlarında uygulama becerisi kazanıyor. Bu da akademik başarının yanında hayatları boyunca karşılaşacakları sorunları daha etkili bir şekilde çözmelerini sağlıyor” dedi.
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