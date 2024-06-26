"Kırgızistan ve Azerbaycan Meclis başkanları KKTC'ye gelecek"

KKTC'ye gelen TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, ele ele vererek Kıbrıs davasını birlikte yürüttüklerini söyledi. Özer'le görüşen Meclis Başkanı Töre de Kırgızistan ve Azerbaycan Milli Meclisi başkanlarının yakın zamanda KKTC’ye ziyaret edeceğini bildirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere dün öğle saatlerinde KKTC’ye geldi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.Töre kabuldeki konuşmasında 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı öncesinde büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Töre, özgür ve güvenlik içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünde bağımsızlığın tadını çıkarmaya devam ettiklerini belirtti.146 ülkenin tanıdığı Filistin’in bugün İsrail tarafından yok edilmeye çalışıldığını kaydeden Töre, sadece Türkiye’nin tanıdığı KKTC’nin kılına bile kimsenin dokunamadığını ifade etti.Türk dünyası ile kurulan yakın ilişkilere de değinen Töre, Kırgızistan ve Azerbaycan Milli Meclisi başkanlarının yakın zamanda KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini ve gerekli davetlerin yapıldığını ifade etti.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yaptığını anımsatan Töre, Kıbrıs davasının, Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülmesinin önemini anlattı.“Kıbrıs Türkü canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldi. Mehmetçik, mukavemetçi, mücahit, Osmanlı döneminin akıncıları hep bu topraklara can verdiler, kan verdiler. Böyle vatan oldu bu topraklar” diyen Töre, Türk ordusunun 96 yıl sonra hem havadan hem denizden Kıbrıs’a tekrar gelene kadar örgütlenen mücahitlerin bir direniş destanı verdiğini kaydetti.ÖZERTBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer de, KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ele ele vererek Kıbrıs davasını birlikte yürüttüklerini söyledi.Özer, Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs davasını hem uluslararası platformlarda hem de Birleşmiş Milletlerde birçok defa dile getirdiğini kaydetti.Özer, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde de KKTC’ye birçok alanda katkı sağladıklarını belirtti.TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu bir süre izledi.