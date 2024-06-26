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Erhürman'dan Ankara'ya sürpriz ziyaret

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Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, Ankara’da AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüştü

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Erhürman'dan Ankara'ya sürpriz ziyaret
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara’da temaslarda bulunuyor.
Erhürman, dün Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüştü.
Erhürman, önceki akşam Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüştü. Görüşmede, ekonomi ve finans alanındaki gelişmeler, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra, bölgesel gelişmeler ele alındı.
Tufan Erhürman, bugün bir grup gazeteciyle kahvaltıda buluşacak ve yine saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.
Erhürman, Ankara’daki temaslarının arından bu akşam yurda dönecek.
 
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