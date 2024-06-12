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"Hastaların hayatı tehlikeye atılıyor"

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CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, iki binin üzerinde hastanın solunum için elektrikli cihaz kullandığını, nefes alıp vermek için elektriğe ihtiyaç duyduğunu, kesintilerin bu hastaların hayatını tehlikeye attığını söyledi

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"Hastaların hayatı tehlikeye atılıyor"
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Meclis'te konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, üretimin devamlığı için enerjinin en önemli girdi olduğunu dile getirerek, elektriğin kesilmesiyle tüm mal ve hizmetlerin durma noktasına geleceğini belirtti.
“Hükümet elektrik kesintilerinin kanıksanması için elinden geleni yapıyor” diyen İncirli, hükümetin üretimi desteklemediğini, KIB-TEK’in itibarsızlaştırılmak istendiğini söyledi.
İncirli, dünyada yapılan hesaplamaların bir saatlik bir elektrik kesintisinde iş yerlerinin 20 bin dolar kaybettiğini gösterdiğini söyleyerek, “Bizim ülkemizde böyle bir maliyet hesabı yok, dilerim ki hesaplarsınız” dedi.
Elektrik kesintileriyle insanların daha da fakirleştiğini dile getiren İncirli, üretimin yetersiz olduğunu, santrallerin bakım onarımının yapılmadığını savundu.
 Evde bakım alan hastalara değinen İncirli, 2 binin üzerinde hastanın solunum için elektrikli cihaz kullandığını, nefes alıp vermek için elektriğe ihtiyaç duyduğunu, kesintilerin bu hastaların hayatını tehlikeye attığını söyledi. İncirli, bu noktada kesinti yapılacaksa planlı kesinti yapmanın önemine vurgu yaptı.
 
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