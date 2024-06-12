Orta okullarda karne sevinci

Orta okullarda karneler dün dağıtıldı, öğrencilerin üç aylık yaz tatili başladı

Orta dereceli okullarda karneler dün dağıtıldı.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın tamamlanması dolayısıyla Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı Esin Leman Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın sonunda karne alacak öğrencileri tebrik etti.Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir yıl geçirdiğini belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin yaz tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, gelecek yıla daha zinde ve dinlenmiş şekilde başlamalarını istedi.Esin Leman Lisesi Müdürü Halide Eser Eğitmen de konuşmasında, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın dün tamamlandığına işaret ederek yıl boyunca okulun birçok etkinliğe imza attığını kaydetti.Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, 11 A sınıfına girerek öğrencilerle sohbet etti ve onlara karnelerini verdi. Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 48 okulda öğrenim gören 25 bin 79 ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören 3 bin 894 öğrenci, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde yaklaşık 400 öğrenci dün karne aldı. Orta dereceli okullarda bütünleme sınavları ise bugün başlayacak ve 21 Haziran'a kadar sürecek.İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda öğrenim gören 26 bin 577 öğrenci ise cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek.2024-2025 Öğretim Yılı ise İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullar için 16 Eylül Pazartesi günü, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullar için ise 17 Eylül Salı günü başlayacak.