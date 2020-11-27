Erhürman, parti başkanlarıyla yemekte buluşuyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, HP Genel Başkanı Yenal Senin ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katılacağı yemeğe, UBP Başkan Vekili Ersan Saner’in başka bir programı olduğu gerekçesiyle katılamayacağı bildirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın davetiyle, UBP hariç Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları bu akşam saat 18.00’de bir araya gelecek.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, HP Genel Başkanı Yenal Senin ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katılacağı yemeğe, UBP Başkan Vekili Ersan Saner’in başka bir programı olduğu gerekçesiyle katılamayacağı bildirildi.

Erhürman’ın, mecliste temsil edilen tüm siyasi parti başkanlarını bu akşam yemeğe davet ettiği, yemeğin saat 18.00’de Valide Hanım Konağı'nda gerçekleşeceği kaydedildi.

Yemeğin özel bir yemek olduğu, basına açık olmayacağı, herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.