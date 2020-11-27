banner480
banner572
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
16 0
Ralli arabaları kontrolden geçti
Ralli arabaları kontrolden geçti
12 0
 
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
74 0
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
17 0
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
18 0
182 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
banner529
banner570

Telefon borcu olanların borçlarını kapatmaları istendi

banner476

Telefon borcu olanların borçlarını kapatmaları istendi

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Ekim tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Aralık’a kadar kapatmaları gerekiyor. 

Daireden verilen bilgiye göre, 31 Ekim sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığıyla kesilecek.

Ayrıca Haziran ayı sonu itibaiyle daireye 6 fatura donemi ve üzeri borcu olan tüm
abonelerin hatları da kapatılarak, abonelikleri iptal edilecek.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi. 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.