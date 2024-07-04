Erhürman: “Nüfus politikasına ihtiyaç var"

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Artık korkunç bütünü konuşma zamanıdır. Bizi öyle bir noktaya getirdiler ki bazı şeyler geri döndürülemez hale geldi. Nüfus politikasına ihtiyacımız var. Sosyal ve ekonomik kalkınma planına ihtiyacımız var” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs sorunuyla ilgili şu anda sürdürülen pozisyonla herhangi bir sonuç almak mümkün değil” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere gündemdeki konulara da değindi.

Erhürman, mülkiyet ve yükseköğrenimde yaşanan gelişmelerin de Kıbrıs sorunuyla ilgili olduğunu söyledi.

Üç senedir yabancılara mülk satışı meselesini dile getirdiklerini söyleyen Erhürman, “Kıbrıs sorunundaki pozisyonunda bugüne kadarki kabul edilmiş zeminden koparsan, içinde bulunduğumuz koşullarda kendini uluslararası hukukla entegre etme çabasına girmezsen ve uluslararası toplumla diyaloğunu da koparırsan, bu sorunlarla karşılaşırsın” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştiren Erhürman, "Haklılığını anlatmak için bile diyaloğa ihtiyacın var. Zaten Kıbrıs sorununun çözümünü hiçbir şekilde getirmeyecek taleplerle oradasın, diyalog da kurmuyorsun. Bu durum nereye kadar gidecekti?” diye sordu.

“Kendi meşruiyetini anlatmak için zemin bırakmadın” diyen Erhürman, Kıbrıs Rum tarafını yönetenlerin, geçmişte olduğu gibi tüm enstrümanları kullandığını ifade etti.

“Kıbrıs sorunuyla ilgili şu anda sürdürülen pozisyonla herhangi bir sonuç almak mümkün değil” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs sorununda BMGK kararlarının net olduğunu söyledi.

Erhürman, “İki devletliliği isteyebilirsin ama çözüm gelmez. Sen iki devletlilik diyerek bugünkü durumu tanımlıyorsun, bugünkü durum devam etsin diyorsun” dedi.

Egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statünün ne olduğunun tanımlanamadığını savunan Erhürman, tutarlı cümleler kurulmadığını iddia etti.

BM şemsiyesi altındaki görüşmelerde iki toplum liderinin eşit şekilde masaya oturduğunu söyleyen Erhürman, “Toplum liderleri olarak eşit sıfatlarla masaya oturuluyor” dedi.

Nüfus konusuna da değinen Erhürman, “Gerçekleri görmemeye devam ediyorlar. Bu kadar çok yabancı insanın buraya yerleşmesi, bizim kaldırabilme kapasitemizin üzerindedir” diye konuştu.

Nüfus planlamasının önemine işaret eden Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün, iki tarafı da etkilediğini söyledi.

Erhürman, “Artık korkunç bütünü konuşma zamanıdır. Bizi öyle bir noktaya getirdiler ki bazı şeyler geri döndürülemez hale geldi” dedi.

“Nüfus politikasına ihtiyacımız var. Sosyal ve ekonomik kalkınma planına ihtiyacımız var” diyen Erhürman, hükümeti eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yaptıkları Ankara ziyaretlerini değerlendiren Erhürman, “Orada bir ve iki numaralı partilerin yetkilileriyle görüşme, meseleleri onlara aktarma fırsatı yakaladık. Görüşmelerimizde dört başlık vardı. Kıbrıs sorunu, Türkiye’ye giremeyen yurttaşlar, Hizbullah meselesi, mülkiyet meselesi. Burada ne söylüyorsam orada da onları söyledim. Prensibimiz, sadece kendi içimizi ilgilendiren konuları konuşmamaktır. Bu dört başlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin özel konumu gereği, Türkiye ile de ilintili” ifadelerini kullandı.

