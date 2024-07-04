Acil kan aranıyor

Girne Dr Suat Günsel Hastanesinde yatmakta olan Meryem Terlikli adına A-RH POZİTİF kan aranıyor.
Kan vermek isteyenler 05338867494 bu numaradan ulaşabilirler.
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