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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Girne Dr Suat Günsel Hastanesinde yatmakta olan Meryem Terlikli adına A-RH POZİTİF kan aranıyor.
Kan vermek isteyenler 05338867494 bu numaradan ulaşabilirler.
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