CTP lideri Erhürman, Ankara'da CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Özgür Özel "Kıbrıs’ın haklı davasını yakından takip etmeyi, vatandaşlarımızın geleceklerine yönelik en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için mücadele edeceğiz" dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Ankara ziyaretleri kapsamında, Türkiye’deki ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni ( CHP) ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Tufan Erhürman ile Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde ortak bir basın açıklaması düzenledi.

CHP lideri Özel, açıklamasında önce 1974 sürecinin, partisinin 3’üncü genel başkanı, dönemin başbakanı Bülent Ecevit yönetiminde gerçekleştiğini anımsattı, daha sonra “Kıbrıs’ın haklı davasını yakından takip etmeyi, vatandaşlarımızın geleceklerine yönelik en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için mücadele edeceğiz” dedi.

İlk sözü alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tufan Erhürman ve Fikri Toros ile yaptıkları görüşmede; KKTC ile TC arasındaki ilişkiler, iki parti arasındaki ilişkiler ve 1974 savaşının 50’nci yılını değerlendirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 20 Temmuz’da Kıbrıs’a geleceklerini ifade eden Özel, 1974 sürecinin, partisinin 3’üncü genel başkanı, dönemin başbakanı Bülent Ecevit yönetiminde gerçekleştiğini anımsattı. Bu kapsamda, o dönemki bakanlardan Önder Sav’ın da Kıbrıs’a geleceğini ifade etti.

Kıbrıs’ta, protokol gereği yapmaları gereken tüm ziyaretleri eksiksiz gerçekleştireceklerini söyleyen Özel, “CTP’nin de Kıbrıs ziyaretimizde çok önemli bir yeri olacak. Partilerimizin köklü ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız. AKPM’de partilerimizin temsilcileri, ülkelerimizin çıkarları için birlikte mücadele veriyorlar. Her iki parti, Sosyalist Enternasyonel’de birlikte temsil ediliyorlar” dedi.

Özel, “Kıbrıs’ın haklı davasını yakından takip etmeyi, vatandaşlarımızın geleceklerine yönelik en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için mücadele edeceğiz. Biz kardeş partiler olarak, iktidara geldiğimiz zaman hem Kıbrıs hem de Türkiye için çok daha iyi günlerin müjdeleneceğine eminiz. Barışı, kardeşliği savunan iki taraf olarak sayın genel başkanı ağırlamaktan büyük bir keyif duyduğumu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Özel’e teşekkür ederek, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs’a gerçekleştirdiğini ve CTP Genel Merkezi'nde görüştüklerini anımsattı.

Partilerinin, siyasi anlamda kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, Sosyalist Enternasyonal ve AKPA gibi uluslararası platformlarda işbirliğini artırmakta kararlı olduklarının altını çizdi.

Temaslarının TC-KKTC ve iki halk arasındaki ilişkiler açısından son derece önemli olduğunu belirten Erhürman, doğru zeminde ve karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler yürütülmesi gerektiğini her zaman savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İki partinin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere görüş alışverişinde bulunacağı önemli konular olduğunu ifade eden Erhürman, “Eminim ki bu görüş alışverişi sonucunda meselelere çok doğru çözümler üretme fırsatımız olacaktır” dedi.

Tufan Erhürman, yurtdışı temsiliyetleri ve meselelere çözüm üretme konularının öneminin idraki içerisinde yakın istişare ve işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.