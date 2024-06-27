Efsane festival geri döndü

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali, dört yıl aradan sonra yeniden başladı. Üç konserle gerçekleşen açılışta sevilen grupların şarkıları bir ağızdan söylendi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali önceki akşam tarihi Namık Kemal Meydanı’nda, Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat&Mato ile ülkemizin sevilen Reggae müzik gruplarından Bunfyah ve Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in verdiği muhteşem konserle başladı.Festivalin açılışına ilgi oldukça büyük oldu. 3 konserle gerçekleşen açılışta sevilen grupların şarkıları bir ağızdan söylendi, gençler oldukça keyifli saatler geçirdi.Festivalin açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin dört yıl aradan sonra yeniden düzenlenmesinden duyduğu mutluluk ve memnuniyeti dile getirdi.Festivalin Doğu Akdeniz’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en etkili, en prestijli festivali olduğuna dikkat çeken Başkan Uluçay, kenti iyi bir noktaya taşımak amacıyla el birliğiyle yürütülen çalışmaların devam edeceğini de vurguladı.Festivalde bu akşam Salamis Antik Tiyatro’da MFÖ Grubu’ndan Mazhar Alanson ve Fuat Güner sevenleriyle buluşacak.Bu yıl 25 Haziran- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Salamis Antik Tiyatro ile kentin büyüleyici tarihi ve kültür mekanlarında yine binlerce sanat severin ağırlanacağı 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nde yer alacak diğer konser ve gösteriler saat 21:00’de başlayacak.