UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, "Demokratik ve şeffaf bir kurultay olacaksa varım, adayım. Şu an öyle de görünüyor" dedi

UBP Milletvekillerinden Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Genel yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye konuştu.

Türkiye'de ve Kıbrıs'ta bürokrasinin değiştiğine dikkat çeken Sucuoğlu, geçmişte yaşadığı deneyimlerin ortada olduğunu ve şu anda yeni bir değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti. Sucuoğlu, taban desteğini de gördüğünü vurguladı.

"Ben hep şunu söyledim ve söylemeye devam ediyorum. Demokratik ve şeffaf bir kurultay olacaksa varım, adayım. Şu an öyle de görünüyor," diyen Sucuoğlu, parti içinde yapılacak kurultaya katılma kararlılığını dile getirdi.

NEDEN ÇEKİLDİ?

İlk kurultaydan çekilmesinin parti içi bir uzlaşının ürünü olduğunu ve fedakarlık yaptığını belirten Sucuoğlu, başbakanlıktan çekilme sürecine de değindi. "Sabah hükümete destek veren DP ve YDP akşam bu desteğini çekti. Görevden almam ve atama yazılarım onaylanmadı. O koşullarda başbakanlık yapma şansım yoktu," diyerek başbakanlıktan ayrılmasının sebeplerini açıkladı.

