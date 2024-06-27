"Bizdeki anket sonucuna herkes çok şaşıracak'

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, kendilerinin güncel bir anket yaptırdığını söyledi ve "Daha çok çalışırsak, daha çok şaşıracakları bir sonuç elde ettik" dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, KP TV’de son anketler üzerinden UBP ve CTP’ye yüklendi.

“Manüpülatif anketlerle, ülkeyi iki partili bir sistem çevirmeye çalışıyorlar” diyen Çeler, “İki büyük parti kalacak ve başkanlık sistemi getirmek isteyecekler. İkisi bir olacak başkanlık sistemi getirecek. Bu resmen partizanlığın daniskasıdır. Bir dönem sen bir dönem ben… Bize bu mecliste bize ihtiyaç vardır, bu hükümetlerde bize ihtiyaç vardır. Güç zehirlenmesine kapıldılar. Hep biz olalım diyorlar. Toplumla kopuk yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

LTB Başkanı Harmancı’nın Lefkoşa’da ortaya koyduğu başarı ile kendisinin, kazanmasa da aldığı oyun, halkın iki büyük siyasi parti dışında da oy verdiğini gösterdiğini belirten Çeler, kendilerinin de güncel bir anket yaptırdığını açıkladı. Çeler, “ Yaptık. Çok rahatım. Daha çok çalışırsak, daha çok şaşıracakları bir sonuç elde ettik. Haftaya PM’yi çağırıp sonucu açıklayacağız. Herkes şaşıracak tabi. Aslında sokağa çıktığımızda bunu görebiliyoruz” dedi.

Anketten bir detay paylaşan Çeler, “Halkın yüzde 93’ü bize oy vermese de bizi yeniden mecliste görmek istiyor” diye ekledi.

