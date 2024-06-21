banner913
banner932
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
25 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
34 0
 
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
464 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
39 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
24 0
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
22 0
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
31 0
banner1032

Cumhurbaşkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı

banner1020

banner974
Cumhurbaşkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında Kıbrıs konusuyla ilgili geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi.
 Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla yapılan toplantıda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, Kişisel Temsilcisi olarak Maria Angela Holguin Cuellar’ı atamasının ardından Rum liderliğinin, “büyük oranda arttırdığı baskı, sindirme ve izolasyon siyaseti, kişileri de hedef alma noktasına gelen eylemleri” ele alındı.
 Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ilgili oda, ekonomik örgüt ve sektör temsilci de katıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.