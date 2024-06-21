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Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık konusunda önemli uyarı

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Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık konusunda önemli uyarı
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 Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği  vatandaşları kendilerini "dünya borsalarına hakim kişiler” olarak tanıtan ve yatırım tavsiyesi hizmeti verdiğini söyleyen  dolandırıcılara karşı uyardı.
Birlik son günlerde kendilerini “dünya borsalarına hakim kişiler” olarak tanıtan, yatırım fırsatlarından istifade edebilmek için yatırım tavsiyesi hizmeti verdiğini söyleyen ve gerçek veya hayali şirket isimleri kullanarak bu şirketlerin temsilcileri olduklarını iddia eden dolandırıcıların türediğini bildirdi.
Bankalar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu dolandırıcıların, aradıkları kişinin teklif ettikleri sözde hizmeti reddetmesi halinde bile, telefon numaralarına sürekli mesajlar atarak “cazip yatırım fırsatları” nitelemesiyle  yatırım tavsiyesi yolladıkları ve hedef aldıkları kişileri ikna etmeye çalıştıkları belirtildi.
Çeşitli veri tabanları üzerinden elde ettikleri telefon numaralarıyla kişileri arayan bu kişilerin çeşitli senaryolarla hedef aldıkları insanların paralarını temsil ettikleri sözde şirket hesaplarına yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık girişiminde bulundukları kaydedilen açıklamada, bu durumda yapılacaklar şöyle sıralandı:
“Paranızı size söylenen hesaplara asla göndermeyin. Her ne surette olursa olsun, istenmesi halinde, bu şahıslara kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin.
Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin. Onların talimatlarına uymayın.
Telefonu kapatın ve hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın.
Şayet (para) göndermişseniz, hemen polis merkezini arayarak gecikmeden olaydan polisi haberdar edin.
Meşru ve yasal hiçbir yatırım danışmanlığı şirketinin sizi telefonla arayarak hizmetleri konusunda bilgi vermeyeceğini veya pazarlama yapmayacağını asla unutmayın.”
 
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