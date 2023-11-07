“Çok tehlikeli bir yaklaşım”

CTP lideri Erhürman, şartlı tahliye sürecinin kısaltılmasına dikkat çekti ve “Cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikelidir. Bunun çok tehlikeli sonuçları var” dedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümetin mahkumlara ilişkin yaklaşımına dikkat çekti, "Cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikelidir. Bunun çok tehlikeli sonuçları var" dedi.

Suç türleri arttığına işaret eden Erhürman, “Artmaya da devam edecek. Bir hapishane daha inşa edelim o da dolacak” dedi. Bir mahkumun maliyetinin 20 bin lira olduğunun söylendiğini anımsatan Erhürman, “Biz tutalım da besleyelim mi? Gibi bir soru üretilmeye çalışılıyor. 15 bin 700’e çekelim ya da gönderelim noktasına geliyor. 20 bin sadece diyete uygun beslenmenin maliyetiyse, asgari ücretin 15 bin 700 olması gerçekçi değildir” dedi.

“Neden aniden gazetelerin tümünde, bir mahkumun bize maliyeti 20 bin TL civarında olduğu yönündeki haberler çıktığını merak ediyordum. Nedenini şimdi anlamaya başladım. Biz tutalım da besleyelim mi gibi bir soru üretilmeye çalışılıyor” diyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çözüm olarak da şartlı tahliye sürecinin kısaltılması gündeme getiriliyor. Hapishanede tutmayalım, yollayalım deniyor. Bunun popülizmine katılmayın. Burada ciddi bir risk var. Tamam, kaçak olarak geleni geri gönderelim, bu konuşulabilir. Ama cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikelidir. Bunun çok tehlikeli sonuçları var.”

Söz konusu anlayışla, suça eğilimi olan insanların Kıbrıs’ın kuzeyini bir suç cenneti olarak görebileceğini vurgulayan Erhürman, “Bu işin organizatörleri, örgütler derse ki; bu suçu orada işle yakalanmazsan bu parayı al, yakalanırsan en kötü ihtimal uçağa binip memleketine gönderecekler. Bu suçu arttırabilir. Bunlar çok tehlikeli enstrümanlardır” ifadelerini kullandı.

“KAÇ KİŞİ GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLDİ?”

Öte yandan Erhürman, hükümete “Bu memlekette kaç kişinin geçici işçi olarak istihdam edildiğini bize söylememe hakkınız olduğunu mu düşünüyorsunuz?” dedi. Erhürman, Maliye Bakanı’nın sayı açıklamasını istedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yerinden söz alarak Erhürman’a “Maliye Bakanlığı’na gidip öğrenebilirsiniz” demesi üzerine ise Meclis’te sesler yükseldi. Erhürman da Amcaoğlu’nun bu sözlerine tepki göstererek, “Ayıptır” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, geçici işçi sayılarıyla ilgili soru sorulması üzerine söz aldı ve yazılı soru olarak Meclis’e sunulan sorunun sözlü soruya döndüğü zaman sözlü olarak yanıt vereceğini söyledi.

