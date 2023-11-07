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“89 kişi şartlı tahliyeden yararlandı”

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 23 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar Şartlı Tahliye Kurulu’na 247 başvuru yapıldığını ve 89 kişinin şartlı tahliyeden yararlandığını açıkladı

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“89 kişi şartlı tahliyeden yararlandı”
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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis’te CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdi. İleriye dönük kalkınma planı yapılacaksa, nüfusun bilinmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Hükümetin bu konuda çalışmaları var” diye konuştu.
Şartlı Tahliye Tüzüğü'nde yapılan değişikliğe değinen Oğuz, tüzükteki değişikliğin bir önceki değişiklikten bir farkı olmadığını kaydetti. Şu anda cezaevinde 1013 mahkum ve tutuklu olduğunu dile getiren Oğuz, 23 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar Şartlı Tahliye Kurulu’na 247 başvuru yapıldığını ve 89 kişinin şartlı tahliyeden yararlandığını ifade etti.
Ülkede kayıt dışı olarak, izinsiz ikamet başta olmak üzere çok sayıda kişi olduğunu bildiklerini dile getiren Bakan Oğuz, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Oğuz, şartlı tahliye konusunda mahkumlardan ve ailelerden talep geldiğini anlatarak, bunun kişiye özel olmadığına dikkat çekti. Bakan Oğuz, belli zamanlarda şartlı tahliyenin yapıldığını kaydetti.
 
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