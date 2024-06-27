"Cumhurbaşkanlığı seçimi, toplum için bir dönüm noktası"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Genç TV’de soruları yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Adaylığı ile ilgili ihtiyatlı mesajlar verdi.

“Aday değilim demiyorsunuz” sözüne zamanı işaret eden Harmancı, "2025 Cumhurbaşkanlığı seçiminin toplum için bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Harmancı, “2020’de tarihin en büyük müdahalesi ile karşılaştık. Dersimizi çıkarmamız gereken şudur. Müdahaleleri aklamaya yönelik bir ortam oluştu.

5 yıldır bizi bir adım ileri götürmeyen bir siyaset var. TDT diye ağzımıza bir parmak bal çalınıyor. Karşımızda Rum Lider diye Hristodulidis federasyon üzerinden squash oynuyor. Topu duvara atıyor, bir daha atıyor vuruyor. Kıbrıs Türk solu tarihi bir karar verecek” dedi.

Harmancı "2020’deki hayal kırıklığı ve kırılmalar 2025’deki seçimlere etki etmemeli. Kıbrıs Türk solu yeni bir çalışmayla topluma yeni ve alternatif bir seçenek sunmalı. Bu benim çarpımdır. Kıbrıs Türk solu federasyona gidecek yeni bir paradigmayı topluma anlatması gerekiyor. CTP ve TDP ortak aday noktasında bugünden çalışmalıdır” diye ekledi.

Siz olabilir misimiz bu? Sorusuna Harmancı, “ortak program üzerinde anlaşılırsa kimin aday olacağı kendiliğinden belli olur” yanıtı verdi.

