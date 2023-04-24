Arıklı: “Enerjide arz güvenliği konusunda aklın yolu bir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, enerjide arz güvenliği konusunda aklın yolunun bir olduğunu, bunun en iyi göstergelerinden birinin de Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlatılan “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı, Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyetini kabul ederek söz konusu rapor hakkında bilgi aldı ve Odanın enerji konusundaki görüşlerini dinledi.



“Rapor çok değerli bilgiler içeriyor”



KTTO tarafından uzmanlara hazırlatılan raporun çok değerli bilgiler içerdiğini belirten Arıklı, hükümet olarak ileriye dönük enerji politikasını oluştururken söz konusu raporun içindeki bilgilerden de faydalanacağını ifade etti.

“Ulusal enerji vizyonumuzu oluştururken tüm paydaşların katkı koyması gerekiyor. Yaptıkları katkıları hükümet olarak dikkate alacağız. Bu yöndeki değerli çabaları nedeniyle KTTO’ya teşekkür ediyorum” diyen Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enerji arz güvenliğinin sağlanması için mutlaka ana kara ile bağlantının gerçekleşmesi gerektiğini, sadece KKTC için değil, Güney Kıbrıs’ın da milyarlarca dolar harcamak yerine, Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemle çok daha az maliyetle dünyaya bağlanabileceğini kaydetti.

Arıklı, enterkonnekte sistem ile ilgili KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ortak hareket etmesi halinde bunun iki devlet arasında güven artırıcı bir önlem ve iş birliği fırsatı olacağını, tüm tarafların da bundan karlı çıkacağını sözlerine ekledi.

